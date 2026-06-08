Anwohner befürchten auf dem Fuß- und Radweg am Moselweißer Uferweg eine Rennstrecke, wenn der Weg verbreitert und begradigt wird, wie die Stadt es plant. Schon mehrfach wurde das Thema in politischen Gremien beraten – kürzlich erneut im Stadtrat.
Lesezeit 3 Minuten
Der geplante Ausbau des Fuß- und Radwegs an der Mosel in Koblenz hat schon für viel Wirbel gesorgt. Viele Texte und Leserbriefe sind geschrieben worden, Anwohner haben sich zusammengeschlossen, in den sogenannten Sozialen Medien kochte die Stimmung hoch.