Am Koblenzer Moselufer Freie Wähler wollen Ausbau des Fuß- und Radwegs stoppen Doris Schneider 08.06.2026, 14:00 Uhr

i Der Geh- und Radweg (in Richtung Lay) am Moselweißer Ufer ist stellenweise schadhaft. Die Stadt Koblenz will ihn sanieren und verbreitern. Das war erneut Thema im Stadtrat. Doris Schneider

Anwohner befürchten auf dem Fuß- und Radweg am Moselweißer Uferweg eine Rennstrecke, wenn der Weg verbreitert und begradigt wird, wie die Stadt es plant. Schon mehrfach wurde das Thema in politischen Gremien beraten – kürzlich erneut im Stadtrat.

Der geplante Ausbau des Fuß- und Radwegs an der Mosel in Koblenz hat schon für viel Wirbel gesorgt. Viele Texte und Leserbriefe sind geschrieben worden, Anwohner haben sich zusammengeschlossen, in den sogenannten Sozialen Medien kochte die Stimmung hoch.







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