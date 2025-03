Insgesamt 21 Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber sind seit dem Jahr 2020 in Koblenz „erfolgreich durchgeführt“ worden. Gescheitert sind 50 Versuche, Menschen des Landes zu verweisen, die in Koblenz leben. Diese Zahlen gab die Stadt nun nach einer Anfrage der Fraktion der Freien Wähler bekannt, die Antworten liegen unserer Zeitung vor. Auch Informationen zu den Kosten gibt es. Diese summierten sich in den vergangenen fünf Jahren auf knapp 59.000 Euro, allein im Jahr 2024 war dabei ein Anstieg der Kosten auf knapp 33.000 Euro zu verzeichnen. „Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen“, sagt Christian Altmaier, ordnungspolitischer Sprecher und stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion. Insgesamt leben laut Stadt derzeit 170 Personen mit abgelehntem Asylantrag in Koblenz. Altmaier votiert dafür, dass Abläufe „dringend verbessert werden müssten“, wenn Asylbewerber nicht an ihren Wohnadressen anzufinden seien oder Post aufgrund unleserlicher Beschriftungen zurückkomme.

„Pirmasenser Weg“ angedacht

Die Freien Wähler loben in ihrer Presseinfo indes auch die Arbeit der Ausländerbehörde der Stadt, die unter schwierigen Bedingungen „herausragende Arbeit“ leiste und die Verwaltung für die Aufarbeitung der Daten. Der stellvertretende Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzende betont, es gehe hier um ein strukturelles Problem, das nicht allein von den Kommunen gelöst werden könne, effektive Lösungen von Bund und Land seien notwendig. Laut Landesregierung scheiterten im Jahr 2024 in Rheinland-Pfalz 739 Abschiebungen, davon 581 aufgrund der Nichterreichbarkeit der Betroffenen. Was die Stadt ergänzend mitteilte: Sie prüft derzeit mit dem Umzug der Ausländerbehörde in neue Räumlichkeiten die Ansätze des „Pirmasenser Wegs“, der verpflichtende Integrationsangebote und stärkere Kontrolle kombiniert.