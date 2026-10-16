Jahrelang hat die Baustelle an der Ecke Pfuhlgasse/Wöllershof/Löhrstraße die Koblenzer Innenstadt geprägt. Seit ein paar Wochen ist das große Haus fertig, das Motel One eröffnet. Und nun haben auch Autos und Fußgänger wieder mehr Platz.
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Rund um das neue Gebäude mit dem Motel One mitten in der Koblenzer Innenstadt sind jetzt auch die letzten offensichtlichen Baustellen erledigt: Die Sperrung des einen Fahrstreifen auf der Pfuhlgasse ist aufgehoben, Taxiplätze sind nun an der Seite direkt vor dem Hotel.