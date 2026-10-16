Baustellen sind erledigt Freie Fahrt und freier Durchgang am Koblenzer Motel One Doris Schneider 16.10.2026, 12:00 Uhr

i Die Absperrungen an der Pfuhlgasse sind nun auch weg. Damit ist die große Baustelle in der Koblenzer Innenstadt Geschichte. Doris Schneider

Jahrelang hat die Baustelle an der Ecke Pfuhlgasse/Wöllershof/Löhrstraße die Koblenzer Innenstadt geprägt. Seit ein paar Wochen ist das große Haus fertig, das Motel One eröffnet. Und nun haben auch Autos und Fußgänger wieder mehr Platz.

Rund um das neue Gebäude mit dem Motel One mitten in der Koblenzer Innenstadt sind jetzt auch die letzten offensichtlichen Baustellen erledigt: Die Sperrung des einen Fahrstreifen auf der Pfuhlgasse ist aufgehoben, Taxiplätze sind nun an der Seite direkt vor dem Hotel.







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