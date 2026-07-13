Verkehr in Koblenz Freie Fahrt auf B416: Aber Schilder irritierten Fahrer Katrin Steinert 13.07.2026, 16:14 Uhr

i Auch am Montagnachmittag waren noch nicht alle Schilder in Koblenz weggeräumt. Die B416 war längst freigegeben, aber die mobilen Hinweise erzählten: Die Verbindung zwischen Güls und Metternich ist noch voll gesperrt. Katrin Steinert

Seit Sonntag sollte die Koblenzer Moselweinstraße zwischen Güls und Metternich wieder für den Verkehr freigegeben sein. Doch so manch einer nutzte die Strecke nicht, weil sie laut Hinweisschildern noch gesperrt war. Wie es dazu kam.

Auf der B416 zwischen den Koblenzer Stadtteilen Güls und Metternich herrscht seit Sonntag, 12. Juli, wieder freie Fahrt. Allerdings kam es bei Autofahrern zu Irritationen, weil die Verkehrsschilder zur Sperrung erst am Montag nach und nach weggeräumt wurden.







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