Seit Sonntag sollte die Koblenzer Moselweinstraße zwischen Güls und Metternich wieder für den Verkehr freigegeben sein. Doch so manch einer nutzte die Strecke nicht, weil sie laut Hinweisschildern noch gesperrt war. Wie es dazu kam.
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Auf der B416 zwischen den Koblenzer Stadtteilen Güls und Metternich herrscht seit Sonntag, 12. Juli, wieder freie Fahrt. Allerdings kam es bei Autofahrern zu Irritationen, weil die Verkehrsschilder zur Sperrung erst am Montag nach und nach weggeräumt wurden.