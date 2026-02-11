Kernsanierung oder Neubau? Mit der Zukunft des in die Jahre gekommenen Winninger Freibads hat sich der VG-Rat Rhein-Mosel bei seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Wie auch immer der Plan für die Zukunft aussehen wird: Die Umsetzung wird teuer.
Das Freibad in Winningen beschäftigte erneut den Rat der Verbandsgemeinde (VG) Rhein-Mosel bei seiner jüngsten Sitzung. Anwesend waren auch zahlreiche Mitglieder des Freibad-Fördervereins. Zunächst nahm das Gremium eine Konzeptstudie des Büros Solution Plan vom 19.