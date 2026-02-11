Maßnahme wird teuer Freibad Winningen: Sanierung oder Neubau? Winfried Scholz 11.02.2026, 18:00 Uhr

i Das Winninger Freibad ist in die Jahre gekommen. Eine Sanierung beziehungsweise ein Neubau ist laut einer Studie unumgänglich. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Kernsanierung oder Neubau? Mit der Zukunft des in die Jahre gekommenen Winninger Freibads hat sich der VG-Rat Rhein-Mosel bei seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Wie auch immer der Plan für die Zukunft aussehen wird: Die Umsetzung wird teuer.

Das Freibad in Winningen beschäftigte erneut den Rat der Verbandsgemeinde (VG) Rhein-Mosel bei seiner jüngsten Sitzung. Anwesend waren auch zahlreiche Mitglieder des Freibad-Fördervereins. Zunächst nahm das Gremium eine Konzeptstudie des Büros Solution Plan vom 19.







