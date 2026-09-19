Gästeplus im Hitzesommer
Freibad Koblenz zieht 91.183 Besucher an
Viele warme und sonnige Tagen halfen dem Freibad Oberwerth in Koblenz dabei, 2026 wieder deutlich mehr Besucher begrüßen zu könn
Viele warme und sonnige Tagen halfen dem Freibad Oberwerth in Koblenz dabei, 2026 wieder deutlich mehr Besucher begrüßen zu können.
Andreas Egenolf/Stadt Koblenz

Wenn selbst die Klimaanlage im Haus nicht mehr half, boten die kühlen Wasserbecken auf dem Oberwerth eine willkommene Erfrischung. Der Hitzesommer hat im Koblenzer Freibad für ein deutliches Besucherplus gesorgt.

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Die Hitzeperioden im Sommer haben in Koblenz viele Menschen ins Freibad auf dem Oberwerth getrieben. Rund 16.000 mehr Besucher wurden in der Saison 2026 im Vergleich zum Vorjahr gezählt.Insgesamt 91.183 Gäste haben demnach während der Freibadsaison die Schwimmbecken und Liegewiesen auf dem Oberwerth aufgesucht.
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