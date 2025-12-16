Beratungsstelle für Region Frauennotruf Koblenz erhält mehr Geld vom Kreis Eva Hornauer 16.12.2025, 15:00 Uhr

i Der Frauennotruf Koblenz ist Anlaufpunkt für Frauen und Mädchen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Aber auch die Prävention gehört zum Aufgabengebiet der Fach- und Beratungsstelle. Marc Müller. picture alliance/dpa

Gewalttaten an Frauen und Mädchen stiegen laut PKS des Bundes 2024 an. Um Opfer sexualisierter Gewalt zu beraten, und Prävention zu betrieben, gibt es Beratungsstellen wie den Frauennotruf Koblenz. Dieser soll nun mehr Geld vom Kreis erhalten.

Der Frauennotruf Koblenz wird im kommenden Jahr mehr Geld vom Kreis Mayen-Koblenz erhalten. Das war Ergebnis einer Abstimmung der vergangenen Kreistagssitzung, bei der auch der Haushalt des Kreises erörtert und abgestimmt wurde. Laut Beschlussvorlage des Tagesordnungspunktes hatte man sich im Sozial- und Gesundheitsausschuss darauf geeinigt, dass im Haushalt 2026 5000 Euro mehr, also 15.







