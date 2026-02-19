Kommentar Frauen brauchen viel mehr Unterstützung Doris Schneider 19.02.2026, 06:00 Uhr

Für Frauen rund um Koblenz ist es schwierig, schnell einen Termin bei einem Gynäkologen zu bekommen. Und es ist noch schwieriger, eine Stelle zu finden, die Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Eine unmögliche Situation, findet unsere Reporterin.

Man stelle sich die Situation vor: Eine Frau, nennen wir sie Nadine K., stellt plötzlich fest, sie ist schwanger. Und das ist kein Grund zur Freude: Sie ist noch in der Ausbildung, sie weiß noch nicht, wie ihr Leben verlaufen soll. Oder vielleicht hat sie schon zwei Kinder, und es ist ohnehin alles extrem schwierig, weil die Wohnung zu klein ist.







