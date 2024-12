Streit in der Altstadt Frau will in Koblenz helfen und wird dafür geschlagen 29.12.2024, 13:18 Uhr

i Erst gab es einen Streit, dann kam es zu körperlicher Gewalt. Die Polizei konnte die Täter dingfest machen. Boris Roessler. dpa

Als eine Frau von zwei Männern in der Koblenzer Altstadt geschubst wird, will eine andere junge Frau in der Nacht zu Sonntag ihr helfen. Doch sie wird selbst zum Opfer von Gewalt. Und nicht nur sie.

In der Nacht zu Sonntag kam es um kurz nach 2 Uhr zu Körperverletzungen in der Clemensstraße. Zuvor hatte es einen Streit innerhalb einer Gruppe etwa 18- bis 20-Jähriger gegeben, so die Polizei auf Nachfrage.Dabei wurde eine Frau von zwei Männern gegen eine Fensterscheibe geschubst, heißt es im Polizeibericht.

