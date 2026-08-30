Erlös von 2100 Euro
Frau spendet Koblenzer Bahnhofsmission drei Goldmünzen
Eine Frau hat der Koblenzer Bahnhofsmission um Hans Neffgen drei Goldmünzen gespendet.
Eine Frau hat der Koblenzer Bahnhofsmission um Hans Neffgen drei Goldmünzen gespendet.
Marco Wagner

Eine anonyme Spenderin hat der Koblenzer Bahnhofsmission drei Goldmünzen gespendet. Dort war und ist die Freude groß. Besonders nachdem die Mitarbeiter die Münzen eingelöst haben. 

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Diesen Tag wird Hans Neffgen so schnell nicht vergessen, womöglich nie. Der 73-Jährige engagiert sich seit zweieinhalb Jahren ehrenamtlich in der Koblenzer Bahnhofsmission. Jeden Montag ist der Koblenzer vor Ort, hat bisher unzähligen Gästen Kaffee ausgeschenkt, einen kleinen Imbiss serviert und ein offenes Ohr geschenkt.
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