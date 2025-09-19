Stammzellentattoo in Rhens Franziska Achter tätowiert, um Leben zu retten 19.09.2025, 06:00 Uhr

i Bei einer Tattooaktion will Franziska Achter aus Rhens darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Stammzellenspende ist. Annika Wilhelm

Wer schon immer ein kostenloses Tattoo wollte, kann am Samstag nach Rhens zu Franziska Achter. Allerdings gibt es eine Bedingung: Es muss das neue Stammzellentattoo sein.

Kann ein Tattoo wirklich Leben retten? Vielleicht nicht auf direktem Weg, aber es kann mehr Bewusstsein für lebensrettende Maßnahmen schenken. Franziska Achter aus Rhens ist Tätowiererin und bringt gerne Tinte unter die Haut – mal ein schönes Motiv, mal eines, das auch für sie selbst eine besondere Bedeutung hat.







