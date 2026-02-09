Sitzung der Gülser Husaren Franz-Josef Möhlich verabschiedet sich aus der Bütt Winfried Scholz 09.02.2026, 15:04 Uhr

i Franz-Josef Möhlich ist ein begeisternder Protokollant. Er verabschiedet sich mit seinem diesjährigen Auftritt aus der Bütt. Winfried Scholz

Als Protokollant nahm Franz-Josef Möhlich nie ein Blatt vor dem Mund. Bei der Husarensitzung in Güls zeigte er jetzt ein letztes Mal sein großes Können. Das war nur einer von vielen Höhepunkten des gekonnten närrischen Potpourris.

Mit Franz-Josef Möhlich sagte nun ein großer Karnevalist der närrischen Bütt Lebewohl. Auf der jüngsten Sitzung seines Vereins Gülser Husaren wurde er unter riesigem Beifall verabschiedet. Der Vorsitzende Arik Röder überreichte ihm den Silbernen Husaren, die höchste Auszeichnung des Vereins.







