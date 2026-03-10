Wenn Pkw-Poser flirten Fragwürdiger Balztrend: Vom „Autodating“ in Koblenz Peter Meuer 10.03.2026, 15:15 Uhr

i Autoposer am Koblenzer Moselufer: Auch gebalzt wird aus den Fahrzeugen heraus. Alexej Zepik

Zu laute und schnelle Autoposer beschäftigten die Polizeibeamten in Koblenz und der Region immer wieder. Teilweise dienen die dicken Autos dazu, beim – Achtung Wortwitz – (ver)kuppeln zu helfen. Was ist da los in den Straßen an Rhein und Mosel?

Koblenzer Polizeibeamte beobachteten in jüngster Zeit einen wenig nachahmenswerten Datingtrend. Vom „Phänomen der ’Autodater’“, sprach gegenüber unserer Redaktion Polizeioberkommissar Emanuel Gewohn. Das „Autodaten“ ist offenbar ein Nebenprodukt der in Koblenz und der Region aktiven Autoposerszene.







Artikel teilen

Artikel teilen