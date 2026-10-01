Immer wieder Diskussionen
Fragen und Antworten zur Akte Tauris in Mülheim-Kärlich
Das Tauris in Mülheim-Kärlich ist seit sechs Jahren geschlossen. Die Stadt hat einiges getan, um das Bad zu retten.
Das Tauris in Mülheim-Kärlich ist seit sechs Jahren geschlossen. Die Stadt hat einiges getan, um das Bad zu retten.
Mirco Klein

Das Tauris in Mülheim-Kärlich sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Diskussionen. Nachdem nun der Stadtrat beschloss, das Bad samt Gelände der VG anzubieten, und der VG-Rat diesen Vorschlag annahm, beantworten wir Fragen zum Thema. 

Lesezeit 4 Minuten
Ja, es klingt zunächst absurd: Laut dem Vorschlag der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm soll neben einem ehemaligen Schwimmbad – dem Tauris in Mülheim-Kärlich – ein neues Hallenbad plus Freibad entstehen. Nach der Sitzung des Mülheim-Kärlicher Stadtrates, in der der Rat beschloss das Tauris samt Gelände der VG für die Realisierung dieses Vorschlags anzubieten, hagelte es auch in den sozialen Medien Kritik und Spott.
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