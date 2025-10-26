Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei in Koblenz: Ein Frachtschiff fährt am Samstagmorgen gegen das Lützeler Moselufer und schlägt leck. Die gute Nachricht: Das Schiff droht nicht zu sinken, und verletzt wurde niemand.
Havarie auf der Mosel: Am Samstagmorgen ist es gegen 8.15 Uhr zu einem Schiffsunfall bei Mosel-Kilometer 0,700 in Koblenz gekommen. Das unter ungarischer Flagge fahrende Motorfrachtschiff „Tokaj 1“, das über Nacht am Peter-Altmeier-Ufer gelegen hatte, wollte wenden, um in den Rhein zu fahren.