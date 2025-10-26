Havarie in Koblenz
Frachtschiff reißt sich auf Mosel Leck in den Bug
Die Havarie des unter ungarischer Flagge fahrenden Motorfrachtschiffs "Tokaj 1" führte am Samstag zu einem Großeinsatz auf der Mosel am Koblenzer Peter-Altmeier-Ufer.
Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei in Koblenz: Ein Frachtschiff fährt am Samstagmorgen gegen das Lützeler Moselufer und schlägt leck. Die gute Nachricht: Das Schiff droht nicht zu sinken, und verletzt wurde niemand.

Lesezeit 1 Minute
Havarie auf der Mosel: Am Samstagmorgen ist es gegen 8.15 Uhr zu einem Schiffsunfall bei Mosel-Kilometer 0,700 in Koblenz gekommen. Das unter ungarischer Flagge fahrende Motorfrachtschiff „Tokaj 1“, das über Nacht am Peter-Altmeier-Ufer gelegen hatte, wollte wenden, um in den Rhein zu fahren.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBlaulicht

Top-News aus der Region