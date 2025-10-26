Havarie in Koblenz Frachtschiff reißt sich auf Mosel Leck in den Bug Peter Miltz 26.10.2025, 13:45 Uhr

i Die Havarie des unter ungarischer Flagge fahrenden Motorfrachtschiffs "Tokaj 1" führte am Samstag zu einem Großeinsatz auf der Mosel am Koblenzer Peter-Altmeier-Ufer. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei in Koblenz: Ein Frachtschiff fährt am Samstagmorgen gegen das Lützeler Moselufer und schlägt leck. Die gute Nachricht: Das Schiff droht nicht zu sinken, und verletzt wurde niemand.

Havarie auf der Mosel: Am Samstagmorgen ist es gegen 8.15 Uhr zu einem Schiffsunfall bei Mosel-Kilometer 0,700 in Koblenz gekommen. Das unter ungarischer Flagge fahrende Motorfrachtschiff „Tokaj 1“, das über Nacht am Peter-Altmeier-Ufer gelegen hatte, wollte wenden, um in den Rhein zu fahren.







