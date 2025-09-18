Wiesn-Gaudi in Trachten-Outfit Fotogalerie zeigt: So feiert Koblenz sein Oktoberfest 18.09.2025, 17:56 Uhr

i Mit Musik zum Auftakt des Oktoberfestes in Koblenz: Der Einmarsch der Verbände gehört wie der Fassanstich zur Eröffnung der Wiesn-Gaudi dazu. Mirco Klein

Bier, Lederhose und Dirndl plus Livemusik: Das ist die Mixtur für die Wiesn-Gaudi in Koblenz, die noch bis zum 11. Oktober gefeiert wird. Unser Fotograf war am Eröffnungsabend mit der Kamera im Partyzelt unterwegs.

Die Veranstalter rechnen mit insgesamt rund 25.000 Gästen beim Oktoberfest in Koblenz. Das steigt noch bis zum 11. Oktober am Wallersheimer Kreisel. Die Eröffnung wurde mit einem Fassanstich besiegelt, anschließend sorgten Partygaranten wie Die Höhner und Die Bamberger für Stimmung im Partyzelt.







