OB-Wahl in Koblenz Foto in Langners Wahlkampfflyer sorgt für Ärger 17.09.2025, 15:00 Uhr

i Der Koblenzer OB David Langner bei einer Veranstaltung im Rahmen des CSD. Mirco Klein

Kurz vor der OB-Wahl in Koblenz meldet die CDU: Ein Foto im Wahlkampfflyer des amtierenden OB David Langner (SPD, kandidiert parteilos) ist nicht mit dem abgebildeten Stefan Kowitz abgesprochen. Der ehemalige Standortälteste ist zudem CDU-Mitglied.

Viele Bilder im Wahlkampfflyer des amtierenden Koblenzer Oberbürgermeisters David Langner (SPD) zeigen die ganze Bandbreite dessen, was Langner in den vergangenen siebeneinhalb Jahren getan hat: Da ist er inmitten vieler Menschen zu sehen, bei Kulturveranstaltungen, mit Wegbegleitern wie dem verstorbenen Alt-OB Eberhard Schulte-Wissermann oder Torsten Schupp, im Karneval, bei Festen, mit Unterstützern wie dem Koblenzer Star Thomas Anders.







Artikel teilen

Artikel teilen