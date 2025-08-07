50 Künstler aus ganz Deutschland zeigen bis zum 24. Oktober ihre Werke in einer Pop-up-Galerie im Forum Mittelrhein. Die Organisatorin will vor allem dem Nachwuchs eine Plattform zur Präsentation bieten. Die Werke können direkt erworben werden.

Am Freitag, 8. August, 16 Uhr wird im Obergeschoss des Forum Mittelrhein die Ausstellung [ART2GO] eröffnet. Darin zeigen 50 Künstler aus ganz Deutschland, die meisten davon neu auf dem Kunstparkett, eine Auswahl ihrer Werke. Für den Besucher besteht die Möglichkeit, die Exponate an Ort und Stelle zu kaufen. Gezeigt werden neben bildlicher Kunst auch Mode, Schmuck und Glas. Darüber hinaus hat man die Möglichkeit, an diversen Workshops der Künstler teilzunehmen oder sich am Action Painting auszuprobieren, was insbesondere Kindern kreative Möglichkeiten eröffnet.

Initiatorin Nina Kaiser, selbst gelernte Glasbläserin, möchte mit dem Format jungen Künstlern die Gelegenheit geben, ihre Werke öffentlich zu zeigen. Gleichzeitig möchte sie Kunst durch die Mitmachangebote nahbarer machen. Die Ausstellung läuft bis zum 24. Oktober. Informationen zu den teilnehmenden Künstlern und den Workshops findet man auf www.karter-art.com