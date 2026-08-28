Center in Koblenz evakuiert Forum Mittelrhein: Für Ernstfall wird jedes Jahr geübt Matthias Kolk 28.08.2026, 12:15 Uhr

i Das Forum Mittelrhein am Koblenzer Zentralplatz ist eine von zwei Einkaufsgalerien in der Stadt. Katrin Steinert (Archiv). Katrin Steinert

Die Entwarnung kam am Donnerstag schnell: Das Forum Mittelrhein in Koblenz wurde nur testweise geräumt. Centermanagerin Cindy Häßlein erklärt, was diese Übungen für das Einkaufszentrum bedeuten.

Die Evakuierung des Forums Mittelrhein in Koblenz am Donnerstag war nur eine Übung für den Ernstfall. Einmal im Jahr wird das Einkaufscenter geplant geräumt, um Sicherheits- und Evakuierungsabläufe „unter realistischen Bedingungen“ zu testen, sagt Centermanagerin Cindy Häßlein auf Anfrage unserer Redaktion.







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