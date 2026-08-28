Die Entwarnung kam am Donnerstag schnell: Das Forum Mittelrhein in Koblenz wurde nur testweise geräumt. Centermanagerin Cindy Häßlein erklärt, was diese Übungen für das Einkaufszentrum bedeuten.
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Die Evakuierung des Forums Mittelrhein in Koblenz am Donnerstag war nur eine Übung für den Ernstfall. Einmal im Jahr wird das Einkaufscenter geplant geräumt, um Sicherheits- und Evakuierungsabläufe „unter realistischen Bedingungen“ zu testen, sagt Centermanagerin Cindy Häßlein auf Anfrage unserer Redaktion.