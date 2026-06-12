Von Tragschrauber bis Robo-Dog Forscher der Hochschule Koblenz zeigen ihr Können Wolfgang Lucke 12.06.2026, 11:42 Uhr

i Der Tragschrauber MTO Sport sieht toll aus und dient wissenschaftlichen Aufgabenstellungen. Wolfgang Lucke

Am Tag der Forschung stehen an der Hochschule Koblenz innovative Zukunftsprojekte im Vordergrund. Neben der Vorstellung der verschiedenen Forschungsvorhaben geht es dabei auch um die Frage: Wann erledigen Roboter unseren Haushalt?

Die Leistungsfähigkeit im Bereich der Forschung sowie die Gelegenheit fürs Netzwerken standen beim Tag der Forschung an der Hochschule Koblenz im Mittelpunkt. Eins war nach dem Rundgang klar: Wissenschaft und Forschung sind spannend und können richtig Spaß machen.







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