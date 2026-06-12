Am Tag der Forschung stehen an der Hochschule Koblenz innovative Zukunftsprojekte im Vordergrund. Neben der Vorstellung der verschiedenen Forschungsvorhaben geht es dabei auch um die Frage: Wann erledigen Roboter unseren Haushalt?
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Die Leistungsfähigkeit im Bereich der Forschung sowie die Gelegenheit fürs Netzwerken standen beim Tag der Forschung an der Hochschule Koblenz im Mittelpunkt. Eins war nach dem Rundgang klar: Wissenschaft und Forschung sind spannend und können richtig Spaß machen.