Internationale Spezialitäten Foodtruckmeile Bendorf: Premiere auf dem Kirchplatz 22.09.2026, 06:00 Uhr

i Zum ersten Mal findet in Bendorf eine Foodtruckmeile statt. Markus Felix

Die Foodtruckmeile feiert von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. September, ihre Premiere in Bendorf. Bei freiem Eintritt lädt die Veranstaltung dazu ein, mitten in der Innenstadt internationale Spezialitäten zu entdecken.

Ein Wochenende lang dreht sich auf dem Kirchplatz in Bendorf alles um gutes Essen, Musik und gemeinsames Genießen: Von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. September, feiert die Foodtruckmeile ihre Premiere in der Stadt. Bei freiem Eintritt lädt die Veranstaltung dazu ein, mitten in der Innenstadt internationale Spezialitäten zu entdecken, neue Geschmackserlebnisse zu genießen und Zeit in entspannter Festivalatmosphäre unter freiem Himmel zu ...







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