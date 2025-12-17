Vereinsaufgabe in Koblenz Förderverein für Bundeswehrfamilien in Not aufgelöst Wolfgang Lucke 17.12.2025, 17:00 Uhr

i Der Förderverein für Bundeswehrfamilien in Not Koblenz-Lahnstein stellt seine Tätigkeit ein. Der ursprüngliche Vereinszweck ist nicht mehr gegeben. Peter Olf

Der Förderverein für Bundeswehrfamilien in Not Koblenz-Lahnstein (FBKL) hat sich aufgelöst. Von Jahr zu Jahr gab es weniger Projekte, die mit dem Zweck des Vereins vereinbar waren. Unsere Zeitung sprach mit der ehemaligen Vorsitzenden Monika Sauer.

Auch in einem Reporterleben ein seltenes Ereignis: Ein Verein stellt seine Tätigkeit ein. Jetzt geschehen mit dem Förderverein für Bundeswehrfamilien in Not Koblenz-Lahnstein (FBKL). Unsere Zeitung sprach mit der – ehemaligen – Vorsitzenden Monika Sauer.







