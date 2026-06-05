Verdoppelte Verkaufsfläche FOC: Gutachter-Disput zwischen Koblenz und Montabaur Jan Lindner 05.06.2026, 10:00 Uhr

i Das Factory-Outlet-Center Montabaur darf seine Verkaufsfläche fast verdoppeln. Das sorgt auch in Koblenz für Sorgen und Ärger. Sascha Ditscher

Das Factory-Outlet-Center in Montabaur darf seine Verkaufsfläche nahezu verdoppeln. Auch in Koblenz wollte man dagegen klagen, lässt das nun aber. Dem Beschluss ging ein Gutachter-Disput der beiden Städte voraus – mit überraschendem Ergebnis.

Die Verkaufsfläche des Factory-Outlet-Centers in Montabaur darf künftig 19.800 Quadratmeter betragen. In den umliegenden Städten wie Koblenz, Mayen, Andernach, Neuwied und Limburg sorgt das für große Sorgen in Einzelhandel und Politik. Klagen wurden mangels Erfolgsaussicht in der Zwischenzeit verworfen.







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