Factory Outlet Center FOC-Erweiterung: Wie hoch ist der Schaden für Koblenz? Jan Lindner 09.06.2026, 13:00 Uhr

i Das Factory Outlet Center in Montabaur will seine Verkaufsfläche verdoppeln. Dagegen wird die Stadt Koblenz nicht klagen (Archivfoto). Sascha Ditscher

Das Factory Outlet Center in Montabaur will seine Verkaufsfläche auf rund 20.000 Quadratmeter verdoppeln. Auch in Koblenz sorgt das für Ärger und Sorgen. Wie hoch wird der Schaden für den lokalen Einzelhandel am Ende sein?

Im September 2024 schien die Lage klar zu sein: Die Stadt Koblenz wollte damals eine Klage vorbereiten gegen die geplante Verdopplung des Factory Outlet Centers auf rund 20.000 Quadratmeter in Montabaur. Ein paar Gutachten, Gegengutachten und rechtliche Bewertungen später steht nun fest: Koblenz sieht von einer Klage ab, die Erfolgsaussichten seien zu gering.







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