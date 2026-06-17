Koblenzer Einzelhandel
FOC-Erweiterung: So reagiert das Forum Mittelrhein
Das Forum Mittelrhein in Koblenz äußert sich zu der geplanten Verdopplung des Factory Outlet Centers in Montabaur (Archivfoto).
Das Forum Mittelrhein in Koblenz äußert sich zu der geplanten Verdopplung des Factory Outlet Centers in Montabaur (Archivfoto).
Katrin Steinert

Der Koblenzer Einzelhandel hat es ohnehin nicht leicht. In der Stadt stehen einige Läden leer, es gibt immer wieder Betreiberwechsel. Demnächst steht die Erweiterung des Factory Outlet Centers in Montabaur an. So reagiert das Forum Mittelrhein.

Lesezeit 2 Minuten
Die Debatte zog sich über mehrere Jahre hin, Ende Mai allerdings entschied der Koblenzer Stadtrat mehrheitlich: Er wird nicht gegen die geplante Verdopplung des Factory Outlet Centers (FOC) in Montabaur auf dann rund 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche klagen.

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