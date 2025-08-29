Die Klimaschutzorganisation Robin Wood legte am Mittwoch mit ihrem Flussfloß in Koblenz an. In der Stadt schliefen sie auch bei Anwohnern und wurden mit Essen und Trinken versorgt. So bewerten die Aktivisten ihren Aufenthalt.

Schon am Mittwoch konnte man ein kleines Floß auf dem Rhein vor Koblenz entdecken. Dahinter steckten die Klimaschutzaktivisten von Robin Wood, die mit dem Flussfloß von Mainz nach Düsseldorf fahren, um für den Klimaschutz zu protestieren. In Koblenz legten die Aktivisten am 27. August an und verbrachten zwei Tage in der Stadt.

Empfang in Koblenz

Ems Brinkmann, eine Aktivistin von Robin Wood, sagt zum Aufenthalt in Koblenz. „Besonders schön war es, dass wir vom Klimabündnis Koblenz direkt nach dem Anlegen begrüßt wurden“, sagt sie auf Anfrage unserer Zeitung. Am Tag bekam das Klimabündnis einen Sonderpreis in Anerkennung des Gesamtengagements vom Förderverein Klimaschutz in Koblenz e.V. verliehen, weshalb ein Klimafest gefeiert wurde, an dem auch Robin Wood teilnahm.

Zusammenarbeit mit dem Klimabündnis und der Hochschule

Die Aktivisten von Robin Wood konnten einen Infostand am Moselufer aufstellen. „Die Menschen haben größtenteils sehr interessiert und positiv auf uns reagiert“, berichtet Ems Brinkmann. Am Donnerstag fand vormittags eine Stadtführung statt und nachmittags eine Veranstaltung mit der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und dem Klimabündnis.

Die Versorgung stellt auf einem Flussfloß eine Herausforderung dar, aber auch hier konnte sich die Robin-Wood-Crew auf die Koblenzer verlassen: Die zwölfköpfige Besatzung erhielt ohne Probleme genug Essen und Getränke.

Robin Wood zum siebten Mal in Koblenz

Das Floß legte dieses Jahr zum siebten Mal in Koblenz an. Zum Teil übernachten die Mitfahrer auf dem Floß selbst. Aber weil der Platz darauf begrenzt ist, schlafen auch einige auf Campingplätzen oder bekommen vor Ort von Anwohnern einen Schlafplatz angeboten.

Die Tour auf dem Rhein soll noch bis zum 5. September andauern. An diesem Tag soll Düsseldorf als letzte Station erreicht werden. „Natürlich ist es jeden Tag eine Herausforderung, rechtzeitig loszukommen und die Etappe zu schaffen. Aber bisher hat es gut geklappt, und hoffentlich bleibt das auch so“, sagt Ems Brinkmann lachend.