Bildergalerie zu den Flößern Floß fährt 250 Kilometer bis nach Koblenz auf der Mosel Annika Wilhelm 13.04.2026, 16:33 Uhr

i Das Floß Schiltach legt in Moselweiß an der Gülser Eisenbahnbrücke an. Ingo Beller

Huch, was ist denn das? Ein altes, traditionelles Floß, mitten auf der Mosel? Richtig gesehen – heute sind die Schiltacher Flößer aus dem Schwarzwald auf ihrer letzten Etappe unterwegs. Zwischen Kobern-Gondorf und Koblenz zogen sie Blicke auf sich.

Ein Floß aus 15 Baumstämmen, einer kleinen Hütte darauf und Rudern zum Lenken ist momentan auf der Mosel unterwegs. Die Schiltacher Flößer aus dem Schwarzwald haben es gebaut – sie sind vor knapp einer Woche in Rehlingen-Siersburg (Saarland) auf der Saar gestartet.







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