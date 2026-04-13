Huch, was ist denn das? Ein altes, traditionelles Floß, mitten auf der Mosel? Richtig gesehen – heute sind die Schiltacher Flößer aus dem Schwarzwald auf ihrer letzten Etappe unterwegs. Zwischen Kobern-Gondorf und Koblenz zogen sie Blicke auf sich.
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Ein Floß aus 15 Baumstämmen, einer kleinen Hütte darauf und Rudern zum Lenken ist momentan auf der Mosel unterwegs. Die Schiltacher Flößer aus dem Schwarzwald haben es gebaut – sie sind vor knapp einer Woche in Rehlingen-Siersburg (Saarland) auf der Saar gestartet.