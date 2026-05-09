Kommt man hier noch durch oder nicht? Die Touristengruppe am Florinsmarkt in der Koblenzer Altstadt ist ein wenig verwirrt angesichts der vielen Baustellenzäune. Denn hier am Platz tut sich ordentlich was.
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Jetzt wird der Florinsmarkt in der Koblenzer Altstadt wirklich komplett zur Baustelle: Während die Sanierungsarbeiten an der Kirche schon lange laufen, beginnen nun auch die Arbeiten am ehemaligen Mittelrhein-Museum und dem Gebäude, in dem früher die Kinder- und Jugendbibliothek und davor bis 1938 die jüdische Synagoge beheimatet war.