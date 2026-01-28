Schlägerei in Koblenz Florinsmarkt: Polizei ermittelt weiter zum Gewaltexzess Matthias Kolk 28.01.2026, 12:13 Uhr

i In der Nähe der Ecke Florinsmarkt/Münzstraße in Koblenz kam es in der Nacht auf den 24. Januar 2026 zu einer folgenschweren Schlägerei. Alexej Zepik

Die Polizei sucht weiter nach dem Mann, der in der Nacht auf den 24. Januar in der Koblenzer Altstadt mit einem Schlagstock auf drei Männer eingeschlagen hat. Was die Polizei über die Ermittlungen sagen kann – und was den Tätern drohen könnte.

Zwei Männer prügeln in der Koblenzer Altstadt mit Fäusten und Schlagstock auf eine Gruppe Männer ein und fügen drei von ihnen zum Teil Platzwunden, Prellungen und Blutergüsse zu. Die Polizei ermittelt weiter zu diesem Gewaltexzess, der sich in der Nacht vom 23.







Artikel teilen

Artikel teilen