Belebte Altstadt Florinsmarkt in Koblenz: Hier ploppt jetzt Gastro auf Doris Schneider 18.06.2026, 15:32 Uhr

i Auf der Seite vor dem Schöffenstübchen wird am Koblenzer Florinsmarkt die Pop-up-Gastronomie aufgebaut. Sie wird begleitet von Baustellen-Feeling. Alexej Zepik

Wenn der Ausbau des alten Kaufhauses am Koblenzer Florinsmarkt fertig ist, wird hier auch Gastronomie den schönen Platz in der Koblenzer Altstadt bevölkern. Aber so lange muss man gar nicht warten: Es kommt eine Pop-up-Gastro.

Unter dem strengen Blick des Augenrollers ist der Koblenzer Florinsmarkt zur doppelten Baustelle geworden: Während die Sanierung der Kirche schon lange läuft, hat nun auch der Ausbau des ehemaligen Mittelrhein-Museums zu einem Appartementhaus und zwei Lokalen begonnen.







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