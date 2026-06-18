Wenn der Ausbau des alten Kaufhauses am Koblenzer Florinsmarkt fertig ist, wird hier auch Gastronomie den schönen Platz in der Koblenzer Altstadt bevölkern. Aber so lange muss man gar nicht warten: Es kommt eine Pop-up-Gastro.
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Unter dem strengen Blick des Augenrollers ist der Koblenzer Florinsmarkt zur doppelten Baustelle geworden: Während die Sanierung der Kirche schon lange läuft, hat nun auch der Ausbau des ehemaligen Mittelrhein-Museums zu einem Appartementhaus und zwei Lokalen begonnen.