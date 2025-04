Flohmarkt am Eck: bunt, fröhlich und voll

Von oben muss er wie ein riesiges Wimmelbild ausgesehen haben, der Flohmarkt auf den Wiesen hinter dem Deutschen Eck und am Rhein: Tausende Menschen wuseln zwischen den Ständen herum. Die Stimmung ist fröhlich, aber einige sind auch genervt.

Schon im Morgengrauen kommen traditionell die ersten echten Schnäppchenjäger und leuchten mit der Taschenlampe auf die Stände, auf der Suche nach einer echten Rarität. Die meisten aber kommen später, um zu schauen, zu schlendern, und natürlich auch um zu kaufen.

Klamotten für Kinder oder Erwachsene, ein neues Fahrrad, eine Dartscheibe oder alte Spiele, Geschirr und Edelsteine, Möbel: Es gibt quasi nichts, was es auf dem Flohmarkt mit seinen insgesamt 500 Ständen, darunter 100 von Kindern, nicht gibt.

Unglaubliche Menschenmassen Flohmarkt Koblenz Symbolfoto Mirco Klein. Rhein-Zeitung Der Flohmarkt am Deutschen Eck zieht jedes Frühjahr Tausende Besucher an. Hier werden Antiquitäten, alte Objektive, Oldschool-Outfits und andere Second-Hand-Ware angeboten. Mirco Klein. Rhein-Zeitung Auch für musikalische Untermalung ist gesorgt, Mehrere Live Acts organisiert durch NDS23 - Kunst- und Kulturförderung zusammen mit dem "Kreatop" Koblenz Mirco Klein. Rhein-Zeitung Panorama Flohmarkt Deutsches Eck mit Kaiserstatue im Hintergrund Mirco Klein. Rhein-Zeitung Kunst-Bilder-Bilderrahmen Auch an künstlerischen Beiträgen mangelt es nicht Mirco Klein. Rhein-Zeitung "Made with love, wear with joy" Duda Leather Lederwaren, Anhänger, Ketten Selbstgemachtes Mirco Klein. Rhein-Zeitung Real Girls Flohmarkt Nur ausgewählte Artikel für Frauen und Mädels Mirco Klein. Rhein-Zeitung Panorama Flohmarkt Koblenz Deutsches Eck Mirco Klein. Rhein-Zeitung Für die Sommermonate können hier stylische, moderne, bunte Ventilatoren gekauft werden Mirco Klein. Rhein-Zeitung Verschiedenes Flohmarkt Koblenz Deutsches Eck Mirco Klein. Rhein-Zeitung Zur Erfrischung bei bestem Wetter lädt Rosangela's Cocktailbar ein Mirco Klein. Rhein-Zeitung ca. 25.000 Sammelkarten, von Pokemon, Magic-Karten bis zu Yu Gi Oh ist alles dabei Mirco Klein. Rhein-Zeitung Auf dem Flohmarkt laden viele Händler mit Selbstgemachtem ein Mirco Klein. Rhein-Zeitung Überall auf dem Flohmarkt können Kleider Second Hand erworben werden Mirco Klein. Rhein-Zeitung Für Klein und Groß: Spielspaß, hier ist für jeden was dabei, auch "Omas Häkelfreunde" - Handgehäkeltes Mirco Klein. Rhein-Zeitung 1 / 15

Tausende Besucher schlendern zwischen den Ständen entlang, es ist phasenweise richtig voll. Und während die einen genau dies genießen, Freunde treffen, einen Kaffee trinken, sich abseits auf die Wiese setzen und den sommerlichen Tag draußen erleben, sind andere genervt von dem Trubel. In den sozialen Netzwerken tauschen sie sich aus, es habe ein großes Durcheinander geherrscht, der Flohmarkt an der Mosel früher sei viel geordneter gewesen.

Die meisten Besucher sehen das indes anders: Wer sich aus dem Trubel zurückziehen will, findet in den Anlagen und im Biergarten immer ein Plätzchen. Und viele Verkäufer sind sehr zufrieden mit dem Tag. Der nächste städtische Flohmarkt ist übrigens am Samstag, 13. September. Einen Standplatz dafür kann man ab dem 2. August, 12 Uhr, buchen. Man muss aber schnell sein. Die Tickets sind oft im Nu vergeben.