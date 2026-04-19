Halt in Kobern-Gondorf Flößer nehmen Mosel-Weinkönigin an Bord Erwin Siebenborn 19.04.2026, 09:37 Uhr

i Das Floß der Schiltacher Flößer gleitet sicher und entspannt über die Mosel. Mit ihrem außergewöhnlichen Gefährt legten die Schwarzwälder insgesamt 250 Kilometer über Saar und Mosel zurück. Erwin Siebenborn

250 Kilometer legten die Schiltacher Flößer aus dem Schwarzwald mit ihrem selbst gebauten Floß über Saar und Mosel zurück. Unter den interessierten Ehrengästen befand sich auf einer Etappe auch die Mosel-Weinkönigin Teresa Oster aus Kobern-Gondorf.

Die Schiltacher Flößer aus dem Schwarzwald wollen auf die uralte Tradition des Holztransportes und die Bedeutung ihres Handwerkes aufmerksam machen. Jetzt begaben sich die Floßbauer auf eine siebentägige Reise über Saar und Mosel und machten dabei auch in Kobern-Gondorf Station.







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