250 Kilometer legten die Schiltacher Flößer aus dem Schwarzwald mit ihrem selbst gebauten Floß über Saar und Mosel zurück. Unter den interessierten Ehrengästen befand sich auf einer Etappe auch die Mosel-Weinkönigin Teresa Oster aus Kobern-Gondorf.
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Die Schiltacher Flößer aus dem Schwarzwald wollen auf die uralte Tradition des Holztransportes und die Bedeutung ihres Handwerkes aufmerksam machen. Jetzt begaben sich die Floßbauer auf eine siebentägige Reise über Saar und Mosel und machten dabei auch in Kobern-Gondorf Station.