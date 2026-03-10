Zwischen Winningen und Koblenz Flächentausch nimmt Fahrt auf Thomas Brost 10.03.2026, 13:00 Uhr

i Die weltbekannte Weinlage Winninger Röttgen liegt auf zwei Gemarkungen: auf Gülser und auf Winninger Terrain. Das soll sich ändern. Judith Nick

Das neue Weinrecht verhindert, dass eine Weinlage, die in zwei Gemeinden liegt, so bezeichnet werden darf wie zuvor. Deswegen will die Gemeinde Winningen ihre weltbekannte Lage im Röttgen retten, indem sie Flächen mit der Stadt Koblenz tauscht.

Der Flächentausch zwischen der Gemeinde Winningen und der Stadt Koblenz nimmt Fahrt auf. Weil auch die Grenze des Landkreises Mayen-Koblenz verschoben wird, hat sich der Kreistag MYK in seiner jüngsten Sitzung erstmals mit der Thematik befasst.Einmütig ist das Ansinnen der Gemeinde Winningen im Kreistag zur Kenntnis genommen worden, ohne dass eine Aussprache gewünscht wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen