Kulinarik im Mittelpunkt
Fischerfest in Niederfell lockt viele Besucher an
"Fisch will schwimmen!" Diese Weisheit beherzigten Besucher beim Fischerfest in Niederfell und stoßen gemeinsam an.
"Fisch will schwimmen!" Diese Weisheit beherzigten Besucher beim Fischerfest in Niederfell und stoßen gemeinsam an.
Erwin Siebenborn

Am Niederfeller Dorfgemeinschaftshaus ließ man es sich schmecken: Beim Fischerfest war speziell die frisch gebackene Forelle ein Hit bei den Besuchern. Natürlich durfte ein Glas des hiesigen Rieslings dabei nicht fehlen – Fisch schwimmt ja gerne. 

Lesezeit 1 Minute
Viele Besucher und Angelfreunde aus nah und fern fanden den Weg zum traditionellen Niederfeller Fischerfest am Dorfgemeinschaftshaus. Im Mittelpunkt des Festes standen bei sommerlichem Wetter neben der Geselligkeit vor allem das kulinarische Angebot.
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