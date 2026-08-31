Am Niederfeller Dorfgemeinschaftshaus ließ man es sich schmecken: Beim Fischerfest war speziell die frisch gebackene Forelle ein Hit bei den Besuchern. Natürlich durfte ein Glas des hiesigen Rieslings dabei nicht fehlen – Fisch schwimmt ja gerne.
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Viele Besucher und Angelfreunde aus nah und fern fanden den Weg zum traditionellen Niederfeller Fischerfest am Dorfgemeinschaftshaus. Im Mittelpunkt des Festes standen bei sommerlichem Wetter neben der Geselligkeit vor allem das kulinarische Angebot.