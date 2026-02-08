Sitzung am 75. Geburtstag Fidele Möhnen aus Kobern sorgen für super Stimmung Wolfgang Lucke 08.02.2026, 14:00 Uhr

Minis, Maxis und die alten Damen: Bei der Möhnensitzung der Fidelen Frauen Kobern herrschte generationenübergreifend gute Laune, und vielseitige Talente standen auf der Bühne. So wurde die Veranstaltung zu einer rundum gelungenen Feier.

Zum 75. Geburtstag haben sich die Koberner Möhnen in der Schlossberghalle energiegeladen und frisch, voller Esprit und Kreativität präsentiert. Die fast komplett durch Eigenleistung gestemmte Möhnensitzung, munter moderiert von Verena Schwab, zeigte sich als äußerst kurzweilig und war reich an karnevalistischen Höhepunkten.







