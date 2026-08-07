Rhein in Flammen in Koblenz
Feuerwerker bereiten alles vor fürs große Finale
Die Vorbereitungen für das Feuerwerk am Samstag bei Rhein in Flammen laufen: Vor der Jugendherberge in Koblenz werden die Palett
Die Vorbereitungen für das Feuerwerk am Samstag bei Rhein in Flammen laufen: Vor der Jugendherberge in Koblenz werden die Paletten aufgebaut, von denen aus die Feuerwerkskörper abgefeuert werden.
Alexej Zepik

Noch sind es Paletten und Röhren, die vor der Koblenzer Jugendherberge angeordnet sind. Am Samstagmorgen kommen Kugeln und Feuerwerkskörper dazu. Dann wird aus Technik Magie: Das Feuerwerk zu Rhein Flammen steigt im Takt der Musik in den Himmel auf.

Lesezeit 2 Minuten
Am Ende wird es einen furiosen Abschluss in Gold geben – so viel verrät Feuerwerker Christoph Montag, der mit seinen Kollegen von der Firma Nico Europe seit Freitagmorgen das Feuerwerk auf der Festung Ehrenbreitstein aufbaut. Gold, das passt einfach zu dem überwältigenden Panorama des Festungshangs.
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