TuS-Schal-Aktion in Koblenz Feuerwehrverband: „Finderlohn“ kommt der Jugend zugute 13.11.2025, 11:30 Uhr

i Die Ausdrucke zum 15 Meter langen Fanschal, auf denen der Finderlohn für den TuS-Schal ausgelobt wird, hängen zum Teil immer noch in der Stadt. Matthias Kolk

Der riesige TuS-Schal am Deutschen Eck in Koblenz bringt frohe Kunde für den Nachwuchs der Koblenzer Feuerwehren. Denn sie sollen im nächsten Jahr von der Spende profitieren, die der Feuerwehrstadtverband im Zusammenhang mit der Aktion erhalten hat.

500 Euro spendeten Unbekannte jüngst an den Stadtfeuerwehrverband in Koblenz, als „Lohn“ dafür, dass die Feuerwehrleute den übergroßen TuS-Schal am Deutschen Eck gefunden und abgehängt hatten. Der Verband hat auch schon eine Idee, wofür die unverhoffte Geldspritze gut sein soll.







