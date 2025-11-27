In der Nacht zum Tierarzt Feuerwehr Vallendar rettet im Zaun gefangenes Reh 27.11.2025, 08:05 Uhr

i Kein scheues Reh, jedenfalls nicht während des Tierarztbesuches mit der Feuerwehr: Die Ehrenämtler retten das Tier mitten in der Nacht. Juliane Schwörer

Huch, wer hält denn da ein Reh auf dem Arm? Die Feuerwehr Vallendar musste zu einem tierischen Einsatz, der ein Happy End hatte. Doch was ist passiert?

Unter dem Stichwort „Tierrettung“ alarmierte die Leitstelle Koblenz die Freiwillige Feuerwehr Vallendar um kurz nach Mitternacht. An Ort und Stelle, auf einem Stellplatz im Bergweg, erwartete sie bereits die Polizei mit drei Anwohnern. Es ging nicht um die „klassische Rettung“ einer Katze, die nicht mehr allein vom Baum herunterkommt, nein.







Artikel teilen

Artikel teilen