Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der VG Weißenthurm zu einem Großeinsatz in der Weißenthurmer Lindenstraße gerufen. Zwei Menschen wurden durch den Brand schwer verletzt.
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In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Weißenthurmer Lindenstraße. Dabei mussten mehrere Bewohner von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Laut Polizei und der Verbandsgemeinde Weißenthurm erlitten zwei Bewohner schwere Verletzungen aufgrund der starken Rauchentwicklung.