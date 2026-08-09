Feuerwerk in Koblenz
Feuerwehr ordnet kleine Brände im Festungshang ein
18 Minuten lang wurden zum Takt der Musik Raketen in den Koblenzer Nachthimmel gefeuert. Wer genau hinschaut, sieht: Im Festungs
18 Minuten lang wurden zum Takt der Musik Raketen in den Koblenzer Nachthimmel gefeuert. Wer genau hinschaut, sieht: Im Festungshang hat es ein paar kleinere Brände gegeben.
Alexej Zepik

An manchen Stellen loderten schon relativ zu Beginn der Feuerwerksshow bei Rhein in Flammen kleinere Feuer im Festungshang. Die Feuerwehr war darauf aber gut vorbereitet. So fällt ihr Fazit zum Samstag aus.

Lesezeit 1 Minute
Selbst wer das Höhenfeuerwerk bei Rhein in Flammen am Samstagabend „nur“ im Livestream verfolgt hat, dem dürfte nicht entgangen sein, dass zwischenzeitlich mehrere kleine Brände im Festungshang loderten. Meik Maxeiner, Amtsleiter der Koblenzer Feuerwehr ordnete im Gespräch mit unserer Redaktion die Vorfälle ein.
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