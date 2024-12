Brand in Andernach Feuerwehr muss zwei Häuser evakuieren 27.12.2024, 10:51 Uhr

Nach einem Brand in Andernach musste ein 43-jähriger Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer in dem Haus weiter ausbreitete.

{element}In Andernach ist am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße ausgebrochen. Weil die Andernacher Feuerwehr schnell eingriff, verhinderte sie, dass sich der Brand im Haus weiter ausbreitete, teilte die Polizei mit.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen