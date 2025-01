Auch Region betroffen Feuerwehr meldet Stromausfall in Koblenz Kesselheim 10.01.2025, 20:18 Uhr

i Am Freitagabend kam es im Bereich Koblenz Kesselheim zu einem gut einstündigen Stromausfall. Marijan Murat. dpa

Am Freitagabend kam es kurz nach 18 Uhr zu einem Stromausfall in Koblenz Kesselheim. Auch Teile der Region waren betroffen.

Am Freitagabend, kurz nach 18 Uhr, kam es in Koblenz und der Region stellenweise zu Stromausfällen. Betroffen waren nach Angabe der Feuerwehr Koblenz die Bereiche Koblenz Kesselheim und die Gemeinden St. Sebastian und Kaltenengers. Der Stromausfall dauerte nach Angaben der Feuerwehr gut eine Stunde an.

