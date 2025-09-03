Bei dem Feuer wurde laut Bericht des Einsatzleiters der Feuerwehr keine Person verletzt. Eine Familie, die in dem Haus wohnt, wurde von der Meldung, dass es brennt, ziemlich überrascht.

Ein Brand in einem Wohnhaus in der Sendnicher Straße in Rübenach hat die Feuerwehr am Mittwochmittag auf Trab gehalten. Laut Erstmeldung der Polizei hatte sich das Feuer auf das darüberliegende Geschoss ausgebreitet. Am Einsatzort meldete die Feuerwehr, dass keine Personen verletzt wurden. Zudem soll ein Hund aus dem Haus gerettet worden sein.

Eine dreiköpfige Familie, die in dem betroffenen Wohnhaus lebt, war zum Zeitpunkt, als der Brand ausbrach, nicht in ihrer Wohnung. Die Mutter berichtet unserer Zeitung, sie sei nur etwa 20 Minuten nicht da gewesen, als sie den Anruf erhielt, dass es im Haus brennen würde.

Rund 40 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr halfen dabei, den Brand unter Kontrolle zu kriegen. Der Einsatz zog sich bis in den frühen Nachmittag. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Informationen vor.