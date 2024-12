Bahnhofstraße gesperrt Feuerwehr Koblenz löscht Dehnungsfugenbrand 18.12.2024, 18:50 Uhr

i Am Mittwochnachmittag rückte die Feuerwehr Koblenz in Richtung Bahnhofstraße aus. Marijan Murat. dpa

Bei Bauarbeiten in der Bahnhofstraße ist Feuer auf eine Dehnungsfuge übergesprungen. Die Löscharbeiten seien kompliziert gewesen, heißt es vonseiten der Feuerwehr.

Die Feuerwehr Koblenz rückte am Mittwoch gegen 15 Uhr zu einem Löscheinsatz in die Bahnhofstraße aus. Der Grund: Bei Bauarbeiten kam es zu einem sogenannten Dehnungsfugenbrand, also einem Feuer zwischen zwei Mauerteilen. Der Einsatz dauerte zwei Stunden – aufgrund der Löscharbeiten wurde die Bahnhofstraße bis 17 Uhr gesperrt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

