Gefährliche Strömungen Feuerwehr Koblenz appelliert: Geht nicht in den Rhein! Doris Schneider 20.07.2026, 09:52 Uhr

i Regelmäßig proben die Wasserretter der Feuerwehr die Einsätze. Hier üben Taucher im Bereich der alten Layer Fähre auf der Gülser Seite für den Ernstfall. Christoph Kohlhaas/Feuerwehr Koblenz

Natürlich ist es verführerisch, in die Flüsse zu springen: Vor allem bei den Temperaturen der vergangenen Wochen sehnt man sich nach Abkühlung. Warum es trotzdem überhaupt keine gute Idee ist, vor allem im Rhein schwimmen zu gehen.

Der Einsatz am 14. Juli an der Mosel im Koblenzer Rauental ist noch einmal glimpflich abgegangen: Drei Jugendliche konnten von Ersthelfern und der Feuerwehr gerettet worden, nachdem sie um Hilfe gerufen hatten. Einer von ihnen musste rettungsdienstlich versorgt werden.







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