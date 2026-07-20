Natürlich ist es verführerisch, in die Flüsse zu springen: Vor allem bei den Temperaturen der vergangenen Wochen sehnt man sich nach Abkühlung. Warum es trotzdem überhaupt keine gute Idee ist, vor allem im Rhein schwimmen zu gehen.
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Der Einsatz am 14. Juli an der Mosel im Koblenzer Rauental ist noch einmal glimpflich abgegangen: Drei Jugendliche konnten von Ersthelfern und der Feuerwehr gerettet worden, nachdem sie um Hilfe gerufen hatten. Einer von ihnen musste rettungsdienstlich versorgt werden.