Diese Investitionen haben sich gelohnt: Die neuen Feuerwachen in Koblenz tragen stark dazu bei, dass die Feuerwehr sehr oft sehr schnell vor Ort ist. Das zeigen Werte aus dem Jahr 2024. Was die Einsatzstatistik der Koblenzer Feuerwehr noch verrät.

Die Feuerwehr in Koblenz rückt zuverlässig schnell aus, wenn sie gebraucht wird. Das ist eine Erkenntnis aus der Einsatzstatistik für das Jahr 2024 – und zugleich eine Bestätigung dafür, dass das neue Mehr-Wachen-Konzept richtig und wichtig war. Wir haben fünf Rückschlüsse aus der Jahresstatistik zusammengetragen:

1 Im Schnitt mehr als sechs Einsätze pro Tag: Insgesamt 2243 Einsätzen haben die Feuerwehren in Koblenz im vergangenen Jahr bewältigt, darunter 807 Brände im gesamten Stadtgebiet. Neben der Berufsfeuerwehr gibt es in der Stadt zehn freiwillige Feuerwehren, die zu insgesamt 408 Einsätzen ausgerückt sind.

2Schnelle Hilfe vor Ort: In 93,8 Prozent aller zeitkritischen Einsätze hielten die Feuerwehren in Koblenz die gesetzlich vorgegebene Einsatzgrundzeit ein. Von der Alarmierung bis zum Einleiten der Hilfe vor Ort sollen in bebauten Gebieten höchstens zehn Minuten vergehen. Unter zeitkritischen Einsätzen versteht man alle Einsätze, zu denen die Feuerwehr mit Blaulicht und Signalhorn ausrückt, erklärt Feuerwehrsprecherin Franziska Zimmer auf Nachfrage unserer Zeitung. Darunter fallen etwa Wohnungsbrände, Verkehrsunfälle oder auch Personen in Zwangslagen.

i Die Feuerwehr im Sommer 2024 bei einem Einsatz in der Löhrstraße. Matthias Kolk/Archiv

3Erfolgreiches Mehr-Wachen-Konzept: Mit den 93,8 Prozent hat die Feuerwehr ihren angestrebten Zielwert von 90 Prozent sogar deutlich überboten, genauso die Zahlen aus den Vorjahren (2023: 90,4 Prozent; 2022: 88,5 Prozent). Der hohe Wert ist vor allem eine Errungenschaft einer millionenschweren Umstrukturierung. Im Jahr 2021 wurde die Feuerwache 2 auf der rechten Rheinseite eingeweiht, im Herbst 2023 folgte die Eröffnung der Feuerwache 3 in Bubenheim.

Im vergangenen Jahr waren damit erstmals alle drei Feuerwachen der Berufsfeuerwehr ganzjährig im Betrieb. Dass sich die Zahl der zeitkritischen Einsätze, in denen man nicht innerhalb von zehn Minuten vor Ort gewesen ist, stark reduziert hat, sei „die vermutlich wichtigste Errungenschaft seit Indienststellung der neuen Feuerwachen“, betont Feuerwehrsprecherin Zimmer.

Weiter erklärt sie: Mit Eröffnung der Feuerwache 3 habe man das Ausrückkonzept nochmals optimiert, „damit an jedem Ort zu jeder Zeit schnellstmöglich Hilfe geleistet werden kann“. Die Statistik zeigt, dass sich das gelohnt hat: Für sämtliche Stadtteile konnte die Eintreffzeit der Berufsfeuerwehr optimiert werden.

i Ende Juni 2024 ist die Feuerwehr bei einem Dachstuhlbrand in der Fröbelstraße in der Goldgrube zugange. Sascha Ditscher/Archiv

4Viel los in Zentrumsnähe: Die meisten Feuerwehreinsätze gab es im vergangenen Jahr in den Stadtteilen Altstadt (280 Einsätze) und im Rauental (196). „Die Anzahl der Einsätze ist maßgeblich von der Einwohnerdichte und der Anzahl an Betrieben sowie dem täglichen Durchgangsverkehr abhängig“, erklärt Zimmer und kommt zu dem Schluss: „Das ist unserer Ansicht nach der Hauptgrund für die Konzentration der Einsätze in den beiden Stadtteilen.“ Viele Einsätze gab es auch in den einwohnerstarken Stadtteilen Metternich (253), auf der Karthause und in Lützel (beide 250).

5Großeinsätze gab es im ersten Quartal: In Lützel kam es auch zu einem der größten Feuerwehreinsätze des Jahres 2024 – und das schon wenige Tage nach dem Jahreswechsel. In der Paulstraße brannte am 10. Januar ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses lichterloh. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften vor Ort gegen die Flammen und retteten 36 Personen aus dem Brandhaus. Es sei einer der besonderen Einsätze des Jahres gewesen, meint Franziska Zimmer.

Ebenfalls eine große Einsatzlage mit großen Auswirkungen war Ende Februar der Brand im Kassenbereich des Kinopolis an der B9. Noch immer sind acht Kinosäle wegen den Folgen des Brandes gesperrt. Auch einige Verkehrsunfälle forderten im vergangenen Jahr große Einsatzlagen der Feuerwehr. Gewaltige Naturereignisse – wie starke Unwetter oder Hochwasser – waren dem Bericht der Feuerwehr nach derweil nicht so stark ausgeprägt.