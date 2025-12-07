Einsatz in Hohenzollernstraße Feuerwehr eilt zu Wohnungsbrand in Koblenzer Vorstadt Katrin Steinert 07.12.2025, 11:45 Uhr

i Zu einem Einsatz in der Südlichen Vorstadt von Koblenz sind am Freitagabend gegen 23.35 Uhr mehrere Feuerwehrwagen ausgerückt (Symbolbild). Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Etliche Blaulichter und Martinshörner durchdringen die Nacht auf Nikolaussamstag: Feuerwehren, Polizei und Rettungswagen sind in die Koblenzer Vorstadt geeilt, weil ein Wohnungsbrand gemeldet wurde. Anwohner berichten von Megafondurchsagen.

In der Nacht auf Nikolaussamstag ist es in der Koblenzer Vorstadt zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen, der laut Polizei schnell erledigt war. Ein Sprecher der Führungszentrale des Polizeipräsidiums Koblenz erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Es gab einen Verdacht auf einen Wohnungsbrand in der Hohenzollernstraße.







