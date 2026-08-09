Einsatz am Sonntag in Koblenz
Feuerwehr bewässert Festungshang nach Rhein in Flammen
Ein Feuerwehrmann nimmt einen Schlauch aus einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. (Symbolbild)
Ein Feuerwehrmann nimmt einen Schlauch aus einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. (Symbolbild)
Marijan Murat/dpa

Am Sonntagabend befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr erneut am Festungshang. Bereiche, in denen es während des Feuerwerks bei Rhein in Flammen gebrannt hatte, sollen „proaktiv“ bewässert werden, heißt es.

Lesezeit 1 Minute
Am Tag nach dem großen Höhenfeuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein bei Rhein in Flammen in Koblenz ist die Feuerwehr abermals im Festungshang aktiv. „Die Feuerwehr Koblenz befindet sich derzeit zu Kontrollarbeiten im Bereich des Festungshanges unterhalb der Festung Ehrenbreitstein“, heißt es in einer Pressemeldung, die gegen 18.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren