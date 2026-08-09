Einsatz am Sonntag in Koblenz Feuerwehr bewässert Festungshang nach Rhein in Flammen Matthias Kolk 09.08.2026, 19:00 Uhr

i Ein Feuerwehrmann nimmt einen Schlauch aus einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Am Sonntagabend befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr erneut am Festungshang. Bereiche, in denen es während des Feuerwerks bei Rhein in Flammen gebrannt hatte, sollen „proaktiv“ bewässert werden, heißt es.

Am Tag nach dem großen Höhenfeuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein bei Rhein in Flammen in Koblenz ist die Feuerwehr abermals im Festungshang aktiv. „Die Feuerwehr Koblenz befindet sich derzeit zu Kontrollarbeiten im Bereich des Festungshanges unterhalb der Festung Ehrenbreitstein“, heißt es in einer Pressemeldung, die gegen 18.







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