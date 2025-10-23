Hochwasserschutz in Koblenz Feuerwehr baut Stützen für mobile Wand auf 23.10.2025, 09:45 Uhr

i Wie in den vergangenen Jahren werden die Stützen der Hochwasserschutzwand in Neuendorf und Lützel aufgebaut, um im Bedarfsfall schnell reagieren zu können. Peter Miltz (Archiv)

Um Rheinufer in Neuendorf und Lützel baut die Feuerwehr Koblenz - wie in den Jahren zuvor - am Samstag die Stützen für die Hochwasserschutzwand auf. Anwohner und Besucher werden gebeten, auf das Parkverbot in den betroffenen Bereichen zu achten.

Die Stützen der Hochwasserschutzwand in den Stadtteilen Neuendorf und Lützel werden am Samstag, 25. Oktober, aufgestellt. Das kündigt die Feuerwehr Koblenz in einer Pressemitteilung an. Nach den positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre bleiben die Stützen über die sogenannten Hochwasser-Risikomonate bis etwa April 2026 stehen.







Artikel teilen

Artikel teilen