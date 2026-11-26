Show mit Dinner in Koblenz Festungsvarieté des Café Hahn: tollkühn und lecker Alexander Thieme-Garmann 26.11.2026, 16:00 Uhr

i Die Vorpremiere des Koblenzer Festungsvarietés vom Café Hahn: Jonah Katz steppt auf dem Tisch der Zuschauer. Ingo Beller

Im Kuppelsaal der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz bietet das Festungsvarieté des Café Hahn wieder eine besondere Mischung aus Dinner und Bühnenprogramm. Artisten schweben unter der Kuppel, andere tanzen auf den Tischen. Eine Kostprobe.

Mit der Kombination aus Bühnenshow und Dinner punktet das Festungsvarieté des Café Hahn seit 14 Jahren. Als große Schwester des Weihnachtsvarietés, das traditionell im Gülser Stammhaus stattfindet, beansprucht es hingegen den Kuppelsaal auf der Festung Ehrenbreitstein.







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